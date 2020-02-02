В Подмосковье горит склад на площади более 2 тысяч кв.м.

Утром в воскресенье, 2 февраля, стало известно, что в Подмосковье горит склад металлоизделий. В пресс-службе МЧС уточнили, что к настоящему моменту пламя охватило площадь более 2 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что возгорание было зафиксировано в промзоне в городском округе Раменское на территории деревни Островцы. К моменту прибытия пожарных склад горел на площади 1 тысяча квадратных метров, но имелась угроза распространения огня на бытовки, стоящие рядом.