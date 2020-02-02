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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Подмосковье горит склад на площади более 2 тысяч кв.м.

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье горит склад на площади более 2 тысяч кв.м.
тушение пожара, pixabay.com
Утром в воскресенье, 2 февраля, стало известно, что в Подмосковье горит склад металлоизделий. В пресс-службе МЧС уточнили, что к настоящему моменту пламя охватило площадь более 2 тысяч квадратных метров.
 
Отмечается, что возгорание было зафиксировано в промзоне в городском округе Раменское на территории деревни Островцы. К моменту прибытия пожарных склад горел на площади 1 тысяча квадратных метров, но имелась угроза распространения огня на бытовки, стоящие рядом.
 
Согласно предварительным данным спасателей, в момент возникновения пожара людей в здании не было. Устанавливаются причины случившегося.
ЕТ

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