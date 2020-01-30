Ангарск: на пожаре погибла пожилая женщина

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30 января 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

На пожаре в Мегете Ангарского городского округа погибла пожилая женщина, еще один человек пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области пожар произошел в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных горели кровля, веранда, произошло частичное обрушение кровли. От огня пострадала площадь 29 квадратных метров.

К тушению спасатели приступили в 17.18, в 17.54 пожар был ликвидирован. В 17.55 в дверном проеме между спальней и залом обнаружили тело погибшей женщины 1952 года рождения. Также они нашли травмированного мужчину 1981 года рождения с резаной раной.