Происшествие в Перми: пострадали двое детей

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1 февраля 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ.

Фотобанк АН

В Перми автоэвакуатор сбил двух детей, при этом один ребенок пострадал. Происшествие случилось вечером 31 января. Известно, что один ребенок получил сильный шок, а у второго ушиблена рука.

Авария произошла на стыке улиц Луначарского и Борчанинова. Мужчина, водитель автомобиля «ГАЗ-3302» наехал на детей в результате нарушения правил дорожного транспортного движения. Он поехал через перекресток на красный сигнал светофора.

Также ДТП произошло и в Бурятии. На автодороге «Чита-Романовка-Улан-Удэ» водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.