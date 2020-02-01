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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Происшествие в Перми: пострадали двое детей

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ.

Происшествие в Перми: пострадали двое детей
Фотобанк АН

В Перми автоэвакуатор сбил двух детей,  при этом один ребенок пострадал. Происшествие случилось вечером 31 января. Известно, что один ребенок получил сильный шок, а у второго ушиблена рука.

Авария произошла на стыке улиц Луначарского и Борчанинова. Мужчина, водитель автомобиля «ГАЗ-3302» наехал на детей в результате нарушения правил дорожного транспортного движения. Он поехал через перекресток на красный сигнал светофора. 

Также ДТП произошло и в Бурятии. На автодороге «Чита-Романовка-Улан-Удэ»  водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. 

ЕЧ

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