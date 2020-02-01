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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Бурятии произошло ДТП, погиб трехлетний малыш

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gazeta-n1

В Бурятии произошло ДТП, погиб трехлетний малыш
Фотобанк АН

На автодороге «Чита-Романовка-Улан-Удэ»  водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП, помимо мужчины, пострадали четыре пассажира автомобиля: 35-летняя супруга водителя и трое их сыновей.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. У них диагностированы травмы различной степени тяжести. Младший ребенок скончался от полученных травм в больнице. По предварительной информации, малыш находился в детском кресле. А было ли удерживающее устройство закреплено должным образом – установит следствие.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось: 31 января, около 8 часов по местному времени на улице Рокоссовского в Волгограде произошло массовое столкновение машин. 

ЕЧ

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