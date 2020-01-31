В Волгограде произошло массовое ДТП с шестью автомобилями, пострадали люди

В пятницу, 31 января, около 8 часов по местному времени (7.00 мск) на улице Рокоссовского в Волгограде произошло массовое столкновение машин. В результате аварии пострадали несколько человек.
В полиции рассказали, что автомобиль марки SsangYong на летней резине выехал на полосу встречного движения и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с пятью транспортными средствами.
«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 3 человека», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МВД добавили, что движение в центральной части города сейчас затруднено.
Ранее сообщалось, что крымчанин убежал с места ДТП, в котором погибла его 2-летняя дочь.