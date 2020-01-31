В Волгограде произошло массовое ДТП с шестью автомобилями, пострадали люди

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31 января 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В пятницу, 31 января, около 8 часов по местному времени (7.00 мск) на улице Рокоссовского в Волгограде произошло массовое столкновение машин. В результате аварии пострадали несколько человек.

В полиции рассказали, что автомобиль марки SsangYong на летней резине выехал на полосу встречного движения и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с пятью транспортными средствами.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 3 человека», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МВД добавили, что движение в центральной части города сейчас затруднено.

Ранее сообщалось, что крымчанин убежал с места ДТП, в котором погибла его 2-летняя дочь.