Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Волгограде произошло массовое ДТП с шестью автомобилями, пострадали люди

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Волгограде произошло массовое ДТП с шестью автомобилями, пострадали люди
Фото: pixabay.com

В пятницу, 31 января, около 8 часов по местному времени (7.00 мск) на улице Рокоссовского в Волгограде произошло массовое столкновение машин. В результате аварии пострадали несколько человек.

В полиции рассказали, что автомобиль марки SsangYong на летней резине выехал на полосу встречного движения и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с пятью транспортными средствами.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 3 человека», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МВД добавили, что движение в центральной части города сейчас затруднено.

Ранее сообщалось, что крымчанин убежал с места ДТП, в котором погибла его 2-летняя дочь.

БА

//картина дня

У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако эта информация держится в секрете. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Идеологическое противостояние между Украиной и Россией, в которое втянулся Владимир Зеленский, может привести к потери Киевом новых регионов. Такую точку зрения высказала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врач-вирусолог, профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов считает, что осевший на какой-либо поверхности коронавирус…

Известный российский продюсер Максим Фадеев заявил, что впервые узнал о «каком-то страшном вирусе» по прибытию в аэропорт Сингапура. По его словам, ему сразу выдали…

//новости ан

В Соликамске арестован мужчина, обвиняемый в покушении на убийство женщины с особой жестокостью. Обвиняемый пришел в магазин, где работала его знакомая, и во время…

//новости ан

В Ивановской области жительница города Кинешма госпитализирована в местную больницу с подозрением на коронавирус. Женщина недавно вернулась из Китая. Дома…

//новости ан

Американский инвестор, мультимиллионер Джим Роджерс прогнозирует глобальный кризис в мировой экономике. По мнению 77-летнего Джима Роджерса, экономический кризис грянет…