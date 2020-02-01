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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Самолет из Москвы в Сочи экстренно сел во Внуково

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Самолет из Москвы в Сочи экстренно сел во Внуково
Фотобанк АН

Пассажирский самолет, который вылетел из Внуково в Сочи, совершил сегодня утром экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщили в экстренных службах.

Известно, что экипаж доложил о возврате из-за технических проблем. В 10:05 по московскому времени борт приземлился в штатном режиме. Причиной случившегося называют сработавший датчик неисправности шасси. Сейчас самолет осматривают техники.

Никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Им будет предоставлен резервный борт для полета в Сочи.

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ЕЧ

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