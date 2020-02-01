Самолет из Москвы в Сочи экстренно сел во Внуково

//Происшествия 13+

1 февраля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Фотобанк АН

Пассажирский самолет, который вылетел из Внуково в Сочи, совершил сегодня утром экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщили в экстренных службах.

Известно, что экипаж доложил о возврате из-за технических проблем. В 10:05 по московскому времени борт приземлился в штатном режиме. Причиной случившегося называют сработавший датчик неисправности шасси. Сейчас самолет осматривают техники.

Никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Им будет предоставлен резервный борт для полета в Сочи.

Ранее, руководство Ирана заявило: страна приостанавливает авиасообщение с Китаем.