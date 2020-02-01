Самолет из Москвы в Сочи экстренно сел во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел из Внуково в Сочи, совершил сегодня утром экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщили в экстренных службах.
Известно, что экипаж доложил о возврате из-за технических проблем. В 10:05 по московскому времени борт приземлился в штатном режиме. Причиной случившегося называют сработавший датчик неисправности шасси. Сейчас самолет осматривают техники.
Никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Им будет предоставлен резервный борт для полета в Сочи.
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