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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Иран приостановил авиасообщение с Китаем

, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Иран приостановил авиасообщение с Китаем
самолет, pixabay.com
Вечером в пятницу, 31 января, руководство Ирана заявило, что страна приостанавливает авиасообщение с Китаем. Данные меры принимаются на фоне быстрого распространения новой коронавирусной инфекции.
 
Министр здравоохранения Китая Саид Намаки отметил, что решение о приостановке авиасообщения с КНР было принято в рамках экстренного заседания правительства. В обсуждении принимали участие вице-президент страны, министр дорог и градостроительства, глава Министерства внутренних дел, официальный представитель правительства, министр здравоохранения, а также представители Министерства иностранных дел.
 
Уточняется, что иранские граждане, которые сейчас находятся на территории КНР, несмотря на данный шаг, на следующей неделе будут возвращены на родину.
 
Напомним, жертвами коронавируса в Китае стали 213 человек, заражены не менее 9,7 тысячи человек. 
ЕТ

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