Иран приостановил авиасообщение с Китаем

Вечером в пятницу, 31 января, руководство Ирана заявило, что страна приостанавливает авиасообщение с Китаем. Данные меры принимаются на фоне быстрого распространения новой коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Китая Саид Намаки отметил, что решение о приостановке авиасообщения с КНР было принято в рамках экстренного заседания правительства. В обсуждении принимали участие вице-президент страны, министр дорог и градостроительства, глава Министерства внутренних дел, официальный представитель правительства, министр здравоохранения, а также представители Министерства иностранных дел.