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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Санкт-Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего рабочего

, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего рабочего
фото: соцсети

Под завалами обрушившегося в пятницу спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" найдено тело рабочего. Об этом сообщил журналистам начальник управления МЧС по городу Алексей Аникин.

Как отмечается, погибший работал на срезке вант на крыше питерского спорткомплекса: "Найдена часть туловища, точнее", - сообщил собеседник издания "Фонтанка". Рабочего звали Матвей Кучеров, ему было 29 лет.

Гендиректор компании-концессионера ООО "СКА Арена" Игорь Забиран сообщил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Напомним, в пятницу во время демонтажа крыши в СКК "Петербургский" произошло обрушение конструкций стен и кровли.

В общей сложности обрушилось порядка восьмидесяти процентов конструкций. Во время демонтажа на крыше находились рабочие. Из-за того, что здание начало рушиться раньше времени, мужчины просто физически не успели запрыгнуть в строительную люльку.

АС

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