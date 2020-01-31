В Санкт-Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего рабочего

//Происшествия 13+

31 января 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Под завалами обрушившегося в пятницу спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" найдено тело рабочего. Об этом сообщил журналистам начальник управления МЧС по городу Алексей Аникин.

Как отмечается, погибший работал на срезке вант на крыше питерского спорткомплекса: "Найдена часть туловища, точнее", - сообщил собеседник издания "Фонтанка". Рабочего звали Матвей Кучеров, ему было 29 лет.

Гендиректор компании-концессионера ООО "СКА Арена" Игорь Забиран сообщил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Напомним, в пятницу во время демонтажа крыши в СКК "Петербургский" произошло обрушение конструкций стен и кровли.

В общей сложности обрушилось порядка восьмидесяти процентов конструкций. Во время демонтажа на крыше находились рабочие. Из-за того, что здание начало рушиться раньше времени, мужчины просто физически не успели запрыгнуть в строительную люльку.