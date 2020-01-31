В Питере во время сноса спортивного комплекса рухнула крыша, под завалами могут находиться рабочие

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31 января 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

В Сети появилось видео, достойное знаменитых голливудских блокбастеров про апокалипсис. Вот только это не компьютерная графика и дорогостоящие спецэффекты, а российская реальность. В Питере во время сноса спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рухнула крыша.

МЧС сообщает, что под завалами могут находиться рабочие. Как пишет канал «Mash», во время демонтажа на крыше находились двое рабочих. Из-за того, что здание начало рушиться раньше времени, мужчины просто не успели запрыгнуть в строительную люльку. По предварительной информации, один из них погиб, судьба второго - не известна.

Видео : Фонтанка.ру