Оставленных отцом в Шереметьево детей отправили домой

Детей, оставленных отцом в Шереметьево в минувшее воскресенье, отправили домой – на Дальний Восток. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Подчеркивается, что в Хабаровске детей встретят специалист и представители региона. Ребят сначала отправят в социально-реабилитационный центр, а после – к бабушке, на которую в настоящий момент оформляется временная опека.