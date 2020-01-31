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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Оставленных отцом в Шереметьево детей отправили домой

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Оставленных отцом в Шереметьево детей отправили домой
салон самолета, pixabay.com
Детей, оставленных отцом в Шереметьево в минувшее воскресенье, отправили домой – на Дальний Восток. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
 
Подчеркивается, что в Хабаровске детей встретят специалист и представители региона. Ребят сначала отправят в социально-реабилитационный центр, а после – к бабушке, на которую в настоящий момент оформляется временная опека.
Напомним, на прошлой неделе мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, оставил в Шереметьево своих сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором находились их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил поместить детей в приют из-за недостатка средств в его семье. Мать мальчиков не поддерживала с ними отношений. 
ЕТ

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