В Новой Москве одновременно произошли две аварии

В районе 22-го километра трассы А-113 в Троицком и Новомосковском округе столицы случились два дорожно-транспортных происшествия. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

Установлено, что один автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя другими машинами. В это же время неподалеку произошла другая авария – грузовик съехал в кювет и перевернулся.

Известно, что все пострадавшие были госпитализированы, однако точное их количество не сообщается. Бойцы Росгвардии, оказавшиеся свидетелями случившегося, вызвали на место экстренные службы и оказали первую помощь травмированным гражданам.