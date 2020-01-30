В Казахстане за распространение слухов о коронавирусе задержан врач

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30 января 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Казахстане правоохранителями задержали 40-летнего гинеколога из Енбекшиказахского района Алма-Атинской области. На допросе медик раскаялся в содеянном. Как сообщили в МВД, возбуждено уголовное дело.

Мужчина 1980 года рождения распространял в интернете заведомо ложную информацию о якобы имеющихся в Алма-Ате случаях заражения коронавирусом. Теперь ему грозит штраф, общественные работы, ограничение или лишение свободы.

Ранее АН сообщали, что на борту круизного лайнера компании Costa Crociere, застрявшего в итальянском порту из-за коронавируса, оказались десятки россиян. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Италии.