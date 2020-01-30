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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Казахстане за распространение слухов о коронавирусе задержан врач

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Казахстане за распространение слухов о коронавирусе задержан врач
фото: pixabay.com

В Казахстане правоохранителями задержали 40-летнего гинеколога из Енбекшиказахского района Алма-Атинской области. На допросе медик раскаялся в содеянном. Как сообщили в МВД, возбуждено уголовное дело.

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АС

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