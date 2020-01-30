Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

На борту заблокированного в Италии из-за коронавируса лайнера находятся почти 70 россиян

, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

На борту заблокированного в Италии из-за коронавируса лайнера находятся почти 70 россиян
фото: pixabay.com

На борту круизного лайнера компании Costa Crociere, застрявшего в итальянском порту из-за коронавируса, оказались десятки россиян. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Италии.

Лайнер пришвартован в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао. На борту находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым.

"Держим вопрос на контроле", - сказал представитель посольства. Всего же на борту лайнера находятся около 6 тысяч пассажиров. Им было запрещено покидать судно после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

АС

//картина дня

Общество

Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление в интернете

Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление в интернете

Такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Генпрокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором при участии ВС РФ предстоит проанализировать правоприменительную и судебную практику.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующий материал разместили на страницах китайской интернет-прессы.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В городе Адыгейске с 30 января на недельный карантин закрыли три школы и два детских сада из-за вспышки ОРВИ. Город находится в непосредственной близости от Краснодара…

//новости ан

Лидер группировки «Ленинград» и популярный музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение в своем блоге получившему распространение в Китае новому коронавирусу…