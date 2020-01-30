На борту заблокированного в Италии из-за коронавируса лайнера находятся почти 70 россиян

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30 января 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

На борту круизного лайнера компании Costa Crociere, застрявшего в итальянском порту из-за коронавируса, оказались десятки россиян. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Италии.

Лайнер пришвартован в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао. На борту находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым.

"Держим вопрос на контроле", - сказал представитель посольства. Всего же на борту лайнера находятся около 6 тысяч пассажиров. Им было запрещено покидать судно после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.