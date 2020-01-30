Жительницу Омска госпитализировали с симптомами коронавируса

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30 января 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В Омске женщину с подозрением на бушующее в Поднебесной заболевание - коронавирус - накануне вечером госпитализировали в инфекционную больницу. Женщина вернулась из Китая в субботу, 18 января.

Омичка плохо почувствовала себя два дня назад, испугалась и вызвала скорую. Медики отвезли ее в инфекционную больницу для установления диагноза. Отметим, что инкубационный период нового типа коронавируса составляет две недели.

Ее поместили в отдельный бокс. Результаты анализов пока неизвестны. Пока ни одного случая коронавируса в России не выявлено, но не исключено, что Омск из-за близости к КНР может стать "первой ласточкой", пишет СуперОмск.

Ранее врачи рассказали о состоянии здоровья троих госпитализированных во Владивостоке с подозрением на коронавирус, ранее посещавших Китай. О результатах обследования сообщил журналистам представитель краевого Минздрава.