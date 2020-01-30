В Домодедово экстренно сел самолет компании S7

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30 января 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Лайнер Airbus A321, выполнявший рейс Москва – Сочи был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. На борту самолета находились 192 пассажира.

Сообщается, что отключение одного из двигателей произошло на высоте около трех тысяч метров.

В компании-авиаперевозчике заявили, что посадка прошла благополучно. Кроме того, в самое ближайшее время пассажиры вылетят в Сочи – для этого подготовлен резервный борт.

В компании S7 подчеркнули, что пилоты регулярно отрабатывают подобные ситуации. Помимо этого, отказ одного двигателя на таком типе двухдвигательных самолетов не грозит катастрофой.

Ранее сообщалось, что на днях из-за технических неполадок самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске.