Самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске из-за технических неполадок

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28 января 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

В Новосибирске пассажирский самолёт запросил экстренную посадку. Борт должен был проследовать рейсом Новосибирск-Екатеринбург. Самолёт совершит посадку в аэропорту «Толмачево».

Отмечается, что пассажирский лайнер готовится к аварийной посадке в аэропорту Новосибирска. Согласно поступившей информации, у воздушного судна возникли технические проблемы – не убрались закрылки.

«В аэропорту "Толмачево" готовится к аварийной посадке Embraer-170 рейсом Новосибирск-Екатеринбург», - рассказал представитель региональных экстренных служб.