Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске из-за технических неполадок

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске из-за технических неполадок
Фото: pixabay.com

В Новосибирске пассажирский самолёт запросил экстренную посадку. Борт должен был проследовать рейсом Новосибирск-Екатеринбург. Самолёт совершит посадку в аэропорту «Толмачево».

Отмечается, что пассажирский лайнер готовится к аварийной посадке в аэропорту Новосибирска. Согласно поступившей информации, у воздушного судна возникли технические проблемы – не убрались закрылки.

«В аэропорту "Толмачево" готовится к аварийной посадке Embraer-170 рейсом Новосибирск-Екатеринбург», - рассказал представитель региональных экстренных служб.

АБ

//картина дня

В мире

Коронавирус способен сорвать планы Apple по расширению производства iPhone в Китае

Коронавирус способен сорвать планы Apple по расширению производства iPhone в Китае

Азиатские поставщики Apple сообщают, что коронавирус способен сорвать планы американской компании по расширению производства iPhone в Китае. Сейчас заболевание стремительно распространяется по миру.

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск без войны. По данному вопросу высказался Владимир Жога, командир батальона «Спарта».

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан