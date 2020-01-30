После МГУ задымление произошло в РАНХиГС, сообщили спасатели

В четверг, 30 января, представители экстренных служб сообщили, что проводится эвакуация сотрудников и студентов из здания Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на проспекте Вернадского.
«Задымление произошло в РАНХиГС на проспекте Вернадского в Москве, люди эвакуируются», - отметили в ведомстве.
Более подробная информация об инциденте пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что 30 января пожарные эвакуируют студентов и сотрудников из здания химического факультета Московского государственного университета на Воробьевых горах. Отмечается, что спасатели ищут очаг возгорания.