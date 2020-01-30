После МГУ задымление произошло в РАНХиГС, сообщили спасатели

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30 января 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МЧС РФ

В четверг, 30 января, представители экстренных служб сообщили, что проводится эвакуация сотрудников и студентов из здания Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на проспекте Вернадского.

«Задымление произошло в РАНХиГС на проспекте Вернадского в Москве, люди эвакуируются», - отметили в ведомстве.

Более подробная информация об инциденте пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что 30 января пожарные эвакуируют студентов и сотрудников из здания химического факультета Московского государственного университета на Воробьевых горах. Отмечается, что спасатели ищут очаг возгорания.