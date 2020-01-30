Пожарные эвакуируют здание химического факультета МГУ

В четверг, 30 января, пресс-секретарь химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Ивашко сообщил, что пожарные эвакуируют студентов и сотрудников из здания университета на Воробьевых горах.
«Сейчас пожарные по протоколу всех эвакуируют из здания» - пояснил он.
Представители экстренных служб добавили, что в здании химического факультета МГУ произошло задымление. Сейчас пожарные ищут очаг возгорания.
Ивашко данную информацию не подтвердил.
Ранее сообщалось, что в одном из московских супермаркетов кассир убил посетителя из-за банки растворимого кофе. Известно, что покупатель отказался платить.