Пожарные эвакуируют здание химического факультета МГУ

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30 января 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В четверг, 30 января, пресс-секретарь химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Ивашко сообщил, что пожарные эвакуируют студентов и сотрудников из здания университета на Воробьевых горах.

«Сейчас пожарные по протоколу всех эвакуируют из здания» - пояснил он.

Представители экстренных служб добавили, что в здании химического факультета МГУ произошло задымление. Сейчас пожарные ищут очаг возгорания.

Ивашко данную информацию не подтвердил.

Ранее сообщалось, что в одном из московских супермаркетов кассир убил посетителя из-за банки растворимого кофе. Известно, что покупатель отказался платить.