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30 января 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Baza

Фото: pixabay.com

В одном из московских магазинов торговой сети «Дикси» кассир убил посетителя одним ударом. Конфликт произошёл из-за банки кофе, за которую покупатель отказался заплатить.

Сообщается, что кассир заметил, как мужчина спрятал в своих вещах банку кофе, чтобы затем вынести ее из магазина. Сотрудник остановил нарушителя и повел его в подсобное помещение, чтобы показать записи с камер. Там между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой посетитель оскорбил сотрудников магазина. В ответ на это кассир ударил его в живот и голову, после чего потребовал оплатить кофе.

Пострадавший скончался спустя несколько дней. Врачи рассказали, что причиной стало кровоизлияние из-за разрыва селезенки, вызванного первым ударом. Работника магазина задержали, он может лишиться свободы сроком до 15 лет.