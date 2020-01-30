Полиция задержала подозреваемых в массовом поджоге автобусов на Кубани

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30 января 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Полиция задержала двух жителей Краснодара, подозреваемых в поджоге вахтовых автобусов, перевозивших работников «дочки» крупного ретейлера.

Семь автобусов сгорели в ночь на 19 января сразу в нескольких районах Краснодарского края. Все они находились на стоянках, внутри никого не было, при пожарах никто не пострадал. Кроме того, два автобуса сгорели в краевом центре.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и изъяли следы пальцев рук. После этого были задержаны два краснодарца 34 и 35 лет. На них завели уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что руководство предприятия, чьи автобусы подожгли, заявило, что компании стали поступать угрозы после выигрыша тендера на перевозку. За день до поджогов автобусы в разных местах закидали камнями.