В Краснодарском крае сгорели 7 автобусов транспортной компании

//Происшествия 13+

19 января 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В ночь на 19 января сразу в нескольких районах Краснодарского края сгорели автобусы одной из транспортных компаний. В краевом ГУВД по данному факту проводится проверка.

Житель Ижевска угнал машину каршеринга на Кубани, продал её в Уфе, а попался в Челябинске

Краевые СМИ отмечают, что именно пострадавшая транспортная компания выиграла тендер на перевозку работников теплиц одного из крупнейших российских ретейлеров.

В одном из популярных на Кубани пабликов написали, что «сперва было нападение, а теперь пожар. Не похоже на случайность». По некоторым данным, ранее дом владельца автотранспортного предприятия пытались поджечь, а автобусы забрасывали камнями.