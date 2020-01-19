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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Краснодарском крае сгорели 7 автобусов транспортной компании

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодарском крае сгорели 7 автобусов транспортной компании
Фото: соцсети

В ночь на 19 января сразу в нескольких районах Краснодарского края сгорели автобусы одной из транспортных компаний. В краевом ГУВД по данному факту проводится проверка.

Житель Ижевска угнал машину каршеринга на Кубани, продал её в Уфе, а попался в Челябинске

Житель Ижевска угнал машину каршеринга на Кубани, продал её в Уфе, а попался в Челябинске

Краевые СМИ отмечают, что именно пострадавшая транспортная компания выиграла тендер на перевозку работников теплиц одного из крупнейших российских ретейлеров.

В одном из популярных на Кубани пабликов написали, что «сперва было нападение, а теперь пожар. Не похоже на случайность». По некоторым данным, ранее дом владельца автотранспортного предприятия пытались поджечь, а автобусы забрасывали камнями.

ДВа

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Ливийский саммит призывает все стороны воздержаться от нефтяных военных действий

Ливийский саммит призывает все стороны воздержаться от нефтяных военных действий

Саммит в Германии, на котором соберутся иностранные державы, поддерживающие вражеские лагеря в Ливии, призвал все стороны воздерживаться от военных действий против нефтяных объектов. Об этом говорится в итоговом коммюнике, опубликованном в воскресенье, 19 января.

Лечебные курорты Крыма, Ставрополья и Кубани стали самыми популярными российскими здравницами. Об этом заявили эксперты НИИ реабилитации и курортологии.

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