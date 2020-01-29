Семилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Кургане

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29 января 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

многоэтажный дом, pixabay.com

Семилетний ребенок выпал из окна многоэтажного жилого дома в Кургане. Соответствующую информацию в среду предоставили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

В настоящий момент проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все причины и обстоятельства падения ребенка из окна квартиры на третьем этаже. Подчеркивается, что по итогам этой проверки будет принято процессуальное решение.

Уточняется, что данный инцидент произошел днем в среду, 29 января, на улице Карла Маркса. Ребенок был доставлен в больницу.