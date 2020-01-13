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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В аэропорту столицы Финляндии из самолёта выпал член экипажа

, 20:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В аэропорту столицы Финляндии из самолёта выпал член экипажа
Фото: Pixabay

В аэропорту Хельсинки произошёл инцидент, расследованием которого теперь занимается финское Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте.

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Правда, речь идёт не об авиакатастрофе и не о происшествии, связанном с воздушными перелётами. Из припаркованного в аэропорту Хельсинки самолёта выпал член экипажа.

Что случилось на борту лайнера A320, принадлежащего авиакомпании Finnair, и почему из него выпал член экипажа, выясняет ведомственная проверка. Тяжесть состояния потерпевшего и характер его травм не раскрываются.

Известно, что пассажиров в момент ЧП на борту не было, а персонал находится в лайнере.

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