В аэропорту столицы Финляндии из самолёта выпал член экипажа

//В мире 13+

13 января 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

В аэропорту Хельсинки произошёл инцидент, расследованием которого теперь занимается финское Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте.

В терминале Шереметьево скончался пассажир

Правда, речь идёт не об авиакатастрофе и не о происшествии, связанном с воздушными перелётами. Из припаркованного в аэропорту Хельсинки самолёта выпал член экипажа.

Что случилось на борту лайнера A320, принадлежащего авиакомпании Finnair, и почему из него выпал член экипажа, выясняет ведомственная проверка. Тяжесть состояния потерпевшего и характер его травм не раскрываются.

Известно, что пассажиров в момент ЧП на борту не было, а персонал находится в лайнере.