Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

В среду, 29 января, стало известно, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин был госпитализирован в Москве. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Подчеркивается, что Хорохордин действительно попал в одну из столичных больниц во время своей командировки в столицу России.

Максимов добавил, что у политика внезапно возникли проблемы с желудком, вследствие чего потребовалась госпитализация. Уточняется также, что временно обязанности Олега Хорохордина исполняет первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Виталий Махалов.