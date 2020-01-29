Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

, 20:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве
глава республики Алтай Олег Хорохордин, Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

В среду, 29 января, стало известно, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин был госпитализирован в Москве. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Подчеркивается, что Хорохордин действительно попал в одну из столичных больниц во время своей командировки в столицу России.

Максимов добавил, что у политика внезапно возникли проблемы с желудком, вследствие чего потребовалась госпитализация. Уточняется также, что временно обязанности Олега Хорохордина исполняет первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Виталий Махалов.

 
ЕТ

//картина дня

В мире

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский может пойти на развязывание полномасштабной войны в Донбассе. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, огласил Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа Шабруни в сирийском Идлибе. По ее словам, корреспондентка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов заявил…

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что решение президента РФ Владимира Путина об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева является сигналом для всех…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…

//новости ан