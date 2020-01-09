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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Москве сын Михаила Жванецкого госпитализирован после избиения

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сын Михаила Жванецкого госпитализирован после избиения
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве после избиения госпитализирован сын сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий.  24-летний Дмитрий Жванецкий ночью отдыхал с друзьями в караоке-баре и заметил, как мужчины за соседним столиком мужчины пристают к девушке. Наследник сатирика обратил внимание, что девушка не польщена неожиданны вниманием посетителей кафе, не хочет принимать их настойчивые ухаживания.

Дмитрий решил спасти незнакомую девушку от домогательств. Он не только пристыдил мужчин, но потребовал, чтобы они извинились перед девушкой. Но молодым людям  призывы Жванецкого-младшего не приставать к даме не понравились. Они решили проучить его, накинулись с кулаками.

В результате драки у молодого человека повреждена нога. "СтарХит" написал, что вместе со Жванецким-младшим пострадал музыкант Филипп Гинзбург. Якобы он с травмой головы, а Дмитрий Жванецкий с травмой ноги были доставлены в больницу. Супруга композитора эту новости опровергла. Анна Гинзбург рассказала, что ее муж-музыкант не знаком с Дмитрием Жванецким.

ИЧ

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