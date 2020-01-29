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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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На западе Москвы машина сбила на пешеходном переходе взрослого и ребенка

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На западе Москвы машина сбила на пешеходном переходе взрослого и ребенка
пешеходный переход, pixabay.com

На пешеходном переходе на западе Москвы в среду, 29 января, легковой автомобиль сбил взрослого человека и ребенка. Согласно последней информации осведомленного источника, пострадавшие госпитализированы.

В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла в 18:22 на Кутузовском проспекте неподалеку от дома номер 45. Установлено, что граждане пересекали проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

 
 
ЕТ

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