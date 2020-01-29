На западе Москвы машина сбила на пешеходном переходе взрослого и ребенка

На пешеходном переходе на западе Москвы в среду, 29 января, легковой автомобиль сбил взрослого человека и ребенка. Согласно последней информации осведомленного источника, пострадавшие госпитализированы.

В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла в 18:22 на Кутузовском проспекте неподалеку от дома номер 45. Установлено, что граждане пересекали проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.