Трое детей пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом

На федеральной автодороге Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате этой аварии пострадали трое детей и один взрослый человек.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что ДТП было зафиксировано на 522-ом километре трассы. Сообщается, что пассажирский автобус опрокинулся в кювет. В салоне транспортного средства находились одиннадцать пассажиров и два водителя. Четверо пострадавших были госпитализированы.