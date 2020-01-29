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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Трое детей пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом

, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трое детей пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом
разбитая машина, pixabay.com
На федеральной автодороге Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате этой аварии пострадали трое детей и один взрослый человек.
 
В пресс-службе МЧС России уточнили, что ДТП было зафиксировано на 522-ом километре трассы. Сообщается, что пассажирский автобус опрокинулся в кювет. В салоне транспортного средства находились одиннадцать пассажиров и два водителя. Четверо пострадавших были госпитализированы.
 
Впоследствии в МЧС РФ уточнили, что автобус, попавший в аварию, следовал по маршруту Саратов – Пятигорск.
ЕТ

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