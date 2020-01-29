В Кемерово подростка отправили в психбольницу после стрельбы из игрушечного пистолета

//Происшествия 13+

29 января 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке ангелов». Однако после инцидента мальчика положили в психбольницу.

«В дежурную часть кемеровской полиции поступило сообщение о том, что в "Парке ангелов" неизвестный выстрелил в ногу 13-летней школьнице. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми пулями», - уточнили в ведомстве.

В полиции рассказали, что задержанным оказался 17-летний мальчик, его привлекли к административной ответственности за мелкое хищение, мелкое хулиганство и нанесение побоев. Позже выяснилось, что молодой человек состоял на учете психиатрической больницы.

Проводится проверка. Девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу, по итогам котой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

При этом в отношении матери задержанного составлен протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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