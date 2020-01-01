В Саратове студент обстрелял автомобиль с ребенком внутри

Стало известно об инциденте, который произошёл в Саратове. Неизвестный мужчина открыл огонь по автомобилю, в котором находилась семья с ребёнком, чтобы водитель уступил ему дорогу.
В полиции рассказали, что злоумышленником является местный студент. Молодой человек хотел обогнать водителя, но тот не стал его пропускать. Тогда мужчина начал преследовать семью и сигналить, а после опустил стекло и принялся обстреливать их автомобиль.
По словам пострадавшего, супруга и ребёнок заплакали. Женщине в результате происшествия стало плохо, ей оказана необходимая помощь медиками, ребенок не пострадал.
Студент задержан и доставлен в полицию. Правонарушитель получил административный арест. Он объяснил, что просто хотел напугать "обидчика".