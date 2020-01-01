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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Саратове студент обстрелял автомобиль с ребенком внутри

, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

В Саратове студент обстрелял автомобиль с ребенком внутри
фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошёл в Саратове. Неизвестный мужчина открыл огонь по автомобилю, в котором находилась семья с ребёнком, чтобы водитель уступил ему дорогу.

В полиции рассказали, что злоумышленником является местный студент. Молодой человек хотел обогнать водителя, но тот не стал его пропускать. Тогда мужчина начал преследовать семью и сигналить, а после опустил стекло и принялся обстреливать их автомобиль.

По словам пострадавшего, супруга и ребёнок заплакали. Женщине в результате происшествия стало плохо, ей оказана необходимая помощь медиками, ребенок не пострадал.

Студент задержан и доставлен в полицию. Правонарушитель получил административный арест. Он объяснил, что просто хотел напугать "обидчика".

БА

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