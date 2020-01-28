На территории московского аэропорта "Внуково" во вторник загорелся пассажирский автобус с иностранцами. Согласно последним данным СМИ, в салоне транспортного средства находились граждане Китая.
Уточняется, что инцидент случился в зоне вылета аэропорта. Возгорание было зафиксировано на площади 1,5 кв.м. в одном из отсеков автобуса.
Подчеркивается, что в результате происшествия никто не пострадал. Есть информация о том, что в салоне загоревшегося транспортного средства находились 28 граждан Китая, однако эта деталь к настоящему моменту не является подтвержденной. Другие источники утверждают, что людей в машине не было.