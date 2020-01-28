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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

СМИ: во "Внуково" загорелся автобус с китайскими туристами

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

СМИ: во
салон автобуса, pixabay.com

На территории московского аэропорта "Внуково" во вторник загорелся пассажирский автобус с иностранцами. Согласно последним данным СМИ, в салоне транспортного средства находились граждане Китая.

Уточняется, что инцидент случился в зоне вылета аэропорта. Возгорание было зафиксировано на площади 1,5 кв.м. в одном из отсеков автобуса.

Подчеркивается, что в результате происшествия никто не пострадал. Есть информация о том, что в салоне загоревшегося транспортного средства находились 28 граждан Китая, однако эта деталь к настоящему моменту не является подтвержденной. Другие источники утверждают, что людей в машине не было.

ЕТ

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