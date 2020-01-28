Крыша офисного здания горит на юго-востоке Москвы

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Секретная лаборатория в Ухани. Зарубежные СМИ подозревают, что китайский коронавирус - это биологическое оружие
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28 января 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Секретная лаборатория в Ухани. Зарубежные СМИ подозревают, что китайский коронавирус - это биологическое оружие
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
Юля Инамора
Игорь Черский
Аурен Хабичев
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