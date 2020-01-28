Крыша офисного здания горит на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы во вторник, 28 января, загорелась кровля пятиэтажного офисного здания. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили журналистам сотрудники экстренных служб столицы.

Пожар вспыхнул в 10.56 в доме номер 6 на улице Артюхиной. Известно, что из помещений были оперативно эвакуированы 52 человека.