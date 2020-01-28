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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Крыша офисного здания горит на юго-востоке Москвы

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Крыша офисного здания горит на юго-востоке Москвы
пожар, pixabay.com
На юго-востоке Москвы во вторник, 28 января, загорелась кровля пятиэтажного офисного здания. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили журналистам сотрудники экстренных служб столицы.
 
Пожар вспыхнул в 10.56 в доме номер 6 на улице Артюхиной. Известно, что из помещений были оперативно эвакуированы 52 человека.
 
В настоящий момент на месте работают пожарные, которые устанавливают, что именно загорелось на крыше пятиэтажного дома. Также выясняется, на какой площади распространилось пламя. Пока информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.
ЕТ

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