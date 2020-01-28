Грудного ребенка нашли мертвым в квартире в центре Москвы

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28 января 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

ручка младенца, pixabay.com

В минувший понедельник, 27 января, в одной из квартир в центре Москвы нашли тело трехмесячного мальчика. Накануне в полицию с соответствующим заявлением обратилась 32-летняя мать ребенка.

Источник в правоохранительных органах столицы уточнил, что умерший младенец был обнаружен в квартире дома на Воронцовской улице.

Уточняется, что рядом с телом младенца полицейские нашли его мать, которая пребывала в шоковом состоянии. В настоящий момент специалисты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства и причины гибели грудного ребенка.