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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В одном из московских детсадов случилось короткое замыкание, проводится эвакуация

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В одном из московских детсадов случилось короткое замыкание, проводится эвакуация
детский сад, pixabay.com

Утром во вторник, 28 января, в детском садике в центре Москвы произошло короткое замыкание. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что из здания эвакуировали около 100 детей.

Подчеркивается, что короткое замыкание без горения было зафиксировано в трансформаторе в детском саду, расположенном на Большой Декабрьской улице Москвы.

После поступления информации о происшествии, руководство детского учреждения инициировало проведение эвакуации 91 малыша и 16 сотрудников. Согласно предварительным данным источника, в результате случившегося ни один человек не пострадал.

ЕТ

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