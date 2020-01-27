Утром в понедельник, 27 января, стало известно, что из торгового центра "Румянцево" в Новой Москве эвакуировали посетителей и сотрудников. Данные меры были приняты из-за задымления в здании.
Согласно последней информации источников в экстренных службах, в ТЦ случилось короткое замыкание в электрооборудовании, после чего в здании вспыхнул пожар на площади 10 квадратных метров. Также было зафиксировано задымление.
Из торгового центра оперативно вывели граждан. Информации о пострадавших не поступало. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.