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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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ТЦ "Румянцево" в Новой Москве эвакуировали после короткого замыкания

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ТЦ
тушение пожара, pixabay.com

Утром в понедельник, 27 января, стало известно, что из торгового центра "Румянцево" в Новой Москве эвакуировали посетителей и сотрудников. Данные меры были приняты из-за задымления в здании.

Согласно последней информации источников в экстренных службах, в ТЦ случилось короткое замыкание в электрооборудовании, после чего в здании вспыхнул пожар на площади 10 квадратных метров. Также было зафиксировано задымление.

Из торгового центра оперативно вывели граждан. Информации о пострадавших не поступало. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

ЕТ

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