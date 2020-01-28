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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Актриса из "Глухаря" госпитализирована после ДТП

, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Актриса из
Фото: соцсети

Актриса Лариса Хорошилова, известная по ролям в сериалах «Глухарь», «Час Волкова» и «Карпов», пострадала при ДТП в центре Москвы. Отмечается, что 77-летняя артистка не являлась ни водителем, ни пассажиром ни одной из столкнувшихся машин.

Авария произошла на Большой Ордынке. Хорошилова в качестве пешехода шла по улице, когда один из двух столкнувшихся автомобилей наехал на актрису. Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь, её госпитализировали. Дальнейшей информации о состоянии здоровья Хорошиловой не поступало.

В настоящее время работники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.

АБ

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