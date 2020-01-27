Житель Курска скрылся от уплаты алиментов и сменил пол

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27 января 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

В Курске мужчина решил скрыться от алиментов, прибегнув к весьма экстравагантному способу. Чтобы не выплачивать деньги несовершеннолетнему ребенку, он не только сменил место жительства и документы, но и стал женщиной.

Курские судебные приставы обнаружили должника в Московской области. Дверь открыла женщина, похожая на разыскиваемого неплательщика. «Как оказалось в дальнейшем, в квартире находилась не родственница должника, а сам должник. Мужчина сменил пол и поменял паспорт», - рассказали в УФССП. Судебный пристав взял с должника объяснение о причинах неисполнения судебного решения и предупредил его об ответственности за уклонение от исполнения решения суда.