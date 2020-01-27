На юге Москвы спасли тонущего в пруду человека

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27 января 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МЧС РФ

В понедельник, 27 января, сотрудники МЧС извлекли из воды на Борисовских прудах тонущего человека. Известно, что пострадавшему мужчине вызвали машину «скорой помощи».

«Человека достали из воды, он находится в сознании», - уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве добавили, что мужчине 36 лет.

Выясняются обстоятельства и причина произошедшего инцидента. Текущее состояние мужчины не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в деревне Чепелево городского округа Чехов полицейские вытащили из горящего дома двух пенсионерок 88 и 66 лет. Женщины не пострадали благодаря оперативной помощи правоохранителей.