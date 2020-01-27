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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Подмосковье полицейские спасли из горящего дома двух пожилых женщин

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

В Подмосковье полицейские спасли из горящего дома двух пожилых женщин
пожар, pixabay.com

В Подмосковье полицейские спасли двух пенсионерок из горящего здания. Согласно последней информации, происшествие случилось в жилом доме, расположенном в деревне Чепелево городского округа Чехов.

В пресс-службе подмосковной полиции уточнили, что сотрудники ГИБДД заметили в окне первого этажа двух пожилых женщин. Один из мужчин вошел в задымленное здание и вывел на улицу двух гражданок 88 и 66 лет, а затем оба полицейских помогли пенсионеркам дойти до патрульной машины.

В МВД заявили, что женщины не пострадали благодаря оперативной помощи полицейских.

ЕТ

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