В Петербурге эвакуировали десять судов

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27 января 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали сразу десять районных судов. Отмечается, что анонимные сообщения, в которых говорится об угрозе взрывов, прислали по электронной почте.

«Приморский, Дзержинский, Петроградский, Смольнинский, Василеостровский, Красногвардейский, Октябрьский, Сестрорецкий, Ленинский, Петродворцовый районные суды эвакуируются», - рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее московские экстренные службы рассказали о поступивших анонимных сообщениях, согласно которым «заминированными» оказались все станции метро. Проводятся проверки.