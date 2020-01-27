В Москве опять

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27 января 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

В экстренные службы Москвы вновь поступили сообщения об угрозах взрывов в метрополитене. Согласно появившейся информации, «заминированными» оказались все станции метро.

Сотрудники экстренных служб уже приступили к проверке сообщений о минировании станций столичного метрополитена. В настоящий момент приказов об эвакуации граждан не поступало.

Ранее сообщалось, что очередная волна сообщений о «минировании» станции московского метро началась в ноябре 2019 года. Последний раз подобная информация поступила в среду, 22 января.