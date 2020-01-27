Власти раскрыли информацию о семье оставленных в аэропорту мальчиков

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27 января 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В администрации города Комсомольск-на-Амуре рассказали, что семья оставленных в аэропорту Шереметьево мальчиков не состояла на учете как неблагополучная. Известно, что 41-летний отец оставил детей с запиской в общественном месте и скрылся.

«Два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям на время отъезда и забирал их по возвращении», - уточнил источник, отметив, что отец воспитывал детей один и уезжал на заработки вахтовым методом.

Собеседник объяснил, что в 2017 году матери вынесли предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей из-за того, что дети опрокинули на себя чайник, когда женщина была в магазине, и получили ожоги.

Источник добавил, что 24 января отец забрал документы старшего сына из школы и заявил, что переезжает в Москву.

Ранее сообщалось, что полиции не удается найти родственников, которые готовы взять опеку над детьми. Мальчикам 5 и 7 лет. По возвращению домой, скорее всего, их отправят в детдом или интернат.