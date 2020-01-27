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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Жительница Омска отказывалась лечить дочь-подростка весом 25 килограммов

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жительница Омска отказывалась лечить дочь-подростка весом 25 килограммов
капельница, pixabay.com

Жительница Омска отказывалась лечить свою 14-летнюю дочь весом 25 килограммов. Согласно последней информации источников, соответствующее решение мать подростка приняла по религиозным мотивам.

Прокуроры узнали о данной ситуации от медиков, которые рассказали, что гражданка категорически отказывается от медицинского наблюдения и обследования дочери, у которой была диагностирована белково-энергетическая недостаточность.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что, судя по диагнозу, у девочки анорексия. Ее мать подчеркивала, что не лечила дочь по религиозным убеждениям, однако не уточняла, о какой именно религии идет речь. В декабре прошлого года в присутствии полиции подростка осмотрел врач, после чего девочку увезли на "скорой" в больницу.

После этого мать написала отказ от обследования. Комиссия врачей отметила, что такое решение матери угрожает жизни ее ребенка, вследствие чего шаг родительницы был признан незаконным. Сейчас девочка проходит лечение в клинике.

ЕТ

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