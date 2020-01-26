В Госдуме прокомментировали смерть протоиерея Всеволода Чаплина

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26 января 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Президент Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов принес соболезнования в связи со смертью протоиерея Всеволода Чаплина.

Гаврилов отметил, что Чаплин всегда действовал во благо сохранения веры и Русской православной церкви. Он подчеркнул, что протоиерей заслужил народную любовь и уважение благодаря своей искренности и темпераменту.

«Мне искренне жаль, что я так и не успел с ним, как планировал, встретиться в ближайшее время, поговорить за жизнь. Я искренне скорблю и молюсь об упокоении его души», - сказал парламентарий.