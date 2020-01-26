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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Махачкале в жилом многоэтажном доме произошел взрыв газа

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Махачкале в жилом многоэтажном доме произошел взрыв газа
фото: соцсети

В столице Дагестана в жилом многоэтажном доме произошел взрыв газа. В результате происшествия два человека пострадали. Один из пострадавших - ребенок. С места ЧП его доставили в больницу.

Мальчик 2008 года рождения, проходивший мимо здания, где произошел взрыв, получил легкие ранения. По уточненной информации, в результате инцидента была выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем.

"Ребенок получил ожоги лица, его сейчас переводят в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Состояние его средней степени тяжести", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В настоящий момент специалисты осматривают место взрыва газа. По предварительным данным, он произошел из-за брошенной мальчиком спички. Ребенок кинул ее в подвал, где произошла утечка, отмечают источники.

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АС

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