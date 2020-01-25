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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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На Новочеркасской ГРЭС по время плановых работ произошла авария

, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]

На Новочеркасской ГРЭС по время плановых работ произошла авария
Задымление на Новочеркасской ГРЭС. Фото: соцсети

Жители Новочеркасска увидели огромные клубы дыма у местной ГРЭС и приняли это за пожар. Рабочие станции выложили фото в соцсети, и информация о происшествии моментально разлетелась по области.

В пресс-службе МЧС по Ростовской области порталу 161.ru произошедшее объяснили плановыми работами на электростанции – технологическим процессом по сбросу пара и угольной пыли.

Однако рабочие увидели искореженную металлическую лестницу и пробитую кровлю здания. По словам очевидцев, во время сброса пар под сильным давлением повредил трубу.

Позже власти Ростовской области в официальном сообщении уточнили, что во время выхода первого энергоблока станции на номинальные параметры работы был поврежден обход котла, что  привело к выбросу пара.

Токсичные вещества в выбросе отсутствовали. Пострадавших среди персонала нет. Сейчас станция работает в штатном режиме.

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