На Новочеркасской ГРЭС по время плановых работ произошла авария

Жители Новочеркасска увидели огромные клубы дыма у местной ГРЭС и приняли это за пожар. Рабочие станции выложили фото в соцсети, и информация о происшествии моментально разлетелась по области.
В пресс-службе МЧС по Ростовской области порталу 161.ru произошедшее объяснили плановыми работами на электростанции – технологическим процессом по сбросу пара и угольной пыли.
Однако рабочие увидели искореженную металлическую лестницу и пробитую кровлю здания. По словам очевидцев, во время сброса пар под сильным давлением повредил трубу.
Позже власти Ростовской области в официальном сообщении уточнили, что во время выхода первого энергоблока станции на номинальные параметры работы был поврежден обход котла, что привело к выбросу пара.
Токсичные вещества в выбросе отсутствовали. Пострадавших среди персонала нет. Сейчас станция работает в штатном режиме.
Читайте также:
1. Единственная в городе Новочеркасске инфекционная больница перестала принимать пациентов - уволили всех докторов