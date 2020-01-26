На юге-востоке Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

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26 января 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

В воскресенье, 26 января, на юге-востоке Москвы на улице Перерва произошел дорожный конфликт со стрельбой. Отмечается, что во время словесной перепалки один из оппонентов выстрелил в другого и скрылся.

«В ходе конфликта один из участников из неустановленного оружия произвёл выстрел в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия», - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что пострадавшему с ранением руки оказывают необходимую медицинскую помощь, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку, направленную на выяснение обстоятельств, разыскивается правонарушитель.