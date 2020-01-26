В Пермском крае в ДТП с тремя транспортными средствами пострадали десять человек, в том числе ребенок

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26 января 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 26 января, на 414 километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Нытвенском городском округе Пермского края произошло столкновение между тремя транспортными средствами. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе ребенок.

«… столкнулись три транспортных средства - рейсовый автобус "Пермь-Чайковский", грузовая "Газель" и легковушка», - сообщили представили экстренных служб региона.

Отмечается, что из одного транспортного средства извлекли трех человек и передали сотрудникам «скорой помощи».

В ведомстве добавили, что в спасательных работах принимали участие более 40 человек и 14 единиц техники. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Воронеже с тремя авто, погибли четыре человека.