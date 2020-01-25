Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло в Воронеже

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25 января 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба МВД РФ

фото: сайт ГИБДД РФ

Минувшей ночью в Воронеже на Московском проспекте произошло столкновение трёх автомобилей. В результате аварии погибли четыре человека, ещё несколько – пострадали.

«Накануне примерно в 23.40 часов … по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Хендай», двигаясь со стороны улицы Лидии Рябцевой в направлении Проспекта Труда, не справился с управлением своего транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рено Логан», под управлением 65-летнего местного жителя и автомобилем «Форд Куга», под управлением 35-летнего местного жителя», - уточнили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что водитель «Хендай» и его два пассажира, мужчина и женщина от 30 до 35 лет, а также водитель «Рено Логан» скончались на месте от полученных травм. Однако ещё один 31-летний пассажир «Хендай» и водитель «Форд Куга» пострадали и доставлены в больницу. Информация о их текущем состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что на Бутырской улице в Москве столкнулись шесть машин. В результате ДТП погиб один человек и ещё два пострадали, в том числе несовершеннолетний.