На западе Москвы таксист сбил человека на пешеходном переходе

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25 января 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

На западе российской столицы водитель одного из московских таксопарков сбил человека на пешеходном переходе. К счастью, мужчина остался жив, однако нуждался в оказании ему медицинской помощи.

"На улице Рябиновой в зоне пешеходного перехода водитель такси совершил наезд на пешехода", – рассказали представители правоохранительных органов, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

По данным собеседников агентства, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что на момент происшествия мужчина был нетрезв. В настоящий момент он находится в руках медработников.

Ранее АН сообщили о смерти 29-летнего уроженца Таджикистана, работавшего в службе такси. Молодой человек скончался, проработав 28 часов. Известно, что за это время он выпил девять энергетиков.