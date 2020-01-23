Подмосковье: таксист скончался после 28 часов работы и девяти энергетиков

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23 января 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

фото: pixabey

СМИ сообщили о смерти 29-летнего уроженца Таджикистана, работавшего в службе такси. Молодой человек скончался, проработав 28 часов. Известно, что за это время он выпил девять энергетических коктейлей.

Тело таксиста в автомобиле было обнаружено в подмосковном Домодедово, недалеко от аэропорта.

Как сообщили СМИ, у водителя остановилось сердце. В этот момент он разворачивал автомобиль на небольшой скорости. Оставшись без управления, автомобиль слегка задел другую машину.

Известно, что погибший работал одновременно по трем агрегаторам. Перед смертью он употребил девять банок энергетика.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.